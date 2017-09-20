Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на «Запад-2017» в Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко разъяснил, почему его коллега Владимир Путин не приехал в республику на завершающую стадию совместных
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко разъяснил, почему его коллега Владимир Путин не приехал в республику на завершающую стадию совместных
Учения на территории Беларуси и России завершаются в среду, 20 сентября. За их окончанием на полигоне «Борисовский» наблюдал белорусский лидер.
«А если снаряд в одно место — что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь», — сказал Лукашенко.
Он также выразил благодарность Министерству обороны РФ за возможность провести основную фазу учений «Запад-2017» в Беларуси.
«Мы планировали, что будем вместе (с Путиным — Sputnik), но потом решили проконтролировать более широко», — подытожил белорусский лидер.
Как ранее сообщал Sputnik, президенту РФ было направлено официальное приглашение на финал учений на «Борисовским», но Кремль на него никак не отреагировал. Накануне на брифинге начальник управления информации —