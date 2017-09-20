Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на «Запад-2017» в Беларусь

Источник: Sputnik.by

Учения на территории Беларуси и России завершаются в среду, 20 сентября. За их окончанием на полигоне «Борисовский» наблюдал белорусский лидер.

«А если снаряд в одно место — что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь», — сказал Лукашенко.

Он также выразил благодарность Министерству обороны РФ за возможность провести основную фазу учений «Запад-2017» в Беларуси.

«Мы планировали, что будем вместе (с Путиным — Sputnik), но потом решили проконтролировать более широко», — подытожил белорусский лидер.