«Отработали с высоким качеством» — Лукашенко оценил итоги учения «Запад-2017»

20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения «Запад-2017» отработаны с высоким качеством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Борисовском полигоне во время смотра войск, участвующих в учении, передает корреспондент БЕЛТА.