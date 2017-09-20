«Отработали с высоким качеством» — Лукашенко оценил итоги учения «Запад-2017»
20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического
20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического
«Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Будет дополнено.