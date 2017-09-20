Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кремля на слова Моргана Фримена о России
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
12:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Отработали с высоким качеством» — Лукашенко оценил итоги учения «Запад-2017»

20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения «Запад-2017» отработаны с высоким качеством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Борисовском полигоне во время смотра войск, участвующих в учении, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Будет дополнено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Систему оплаты проезда в метро банковской картой через турникет презентовал
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Fitch: ЦБ не стоит медлить с решением о будущем Бинбанка
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Лидер «Христианского государства» задержан по запросу Поклонской
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
В Каталонии за подготовку к референдуму задержаны 14 чиновников
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь