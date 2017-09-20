Определен порядок избрания глав муниципальных образований в Крыму

Им, в частности, определяется порядок избрания глав муниципальных образований. Их будут избирать местные депутаты. По критериям, определенным настоящим законом.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в новой редакции закона предлагается определить единственно возможный вариант порядка избрания главы муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района. Глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Также в соответствии с принятым законопроектом, предлагается закрепить в уставах сельских и городских поселений один из трех предложенных в проекте вариантов порядка избрания главы муниципального образования.