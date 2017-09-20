Определен порядок избрания глав муниципальных образований в Крыму
На первом заседании седьмой сессии Госсовета РК депутаты поддержали в первом чтении поправки к Закону «Об основах местного самоуправления в Республике Крым».
На первом заседании седьмой сессии Госсовета РК депутаты поддержали в первом чтении поправки к Закону «Об основах местного самоуправления в Республике Крым».
Им, в частности, определяется порядок избрания глав муниципальных образований. Их будут избирать местные депутаты. По критериям, определенным настоящим законом.
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в новой редакции закона предлагается определить единственно возможный вариант порядка избрания главы муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района. Глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Также в соответствии с принятым законопроектом, предлагается закрепить в уставах сельских и городских поселений один из трех предложенных в проекте вариантов порядка избрания главы муниципального образования.
Кроме того, в проекте закона устанавливаются требования к уровню профессионального образования и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.