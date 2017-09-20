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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

США ужесточили правила выдачи виз

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США ужесточили правила выдачи виз иностранным гражданам. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на распоряжение за подписью госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланное в американские дипмиссии.

В частности, новые правила обязывают человека, получившего американскую визу, в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные цели поездки. Если цель поездки была заявлена как туристическая, а человек устроился на работу, заключил брак с гражданином США или поступил в одно из учебных заведений страны, то это будет расцениваться, как заведомая ложь при собеседовании во время подачи заявки.

Ранее соблюдать заявленные цели поездки в США нужно было лишь в течение первого месяца пребывания в стране.

Нарушителям правил будет грозить депортация, также им будет очень сложно получить повторную американскую визу.

Ранее, в июне 2017 года, сообщалось, что посольства США при рассмотрении заявок на визу могут потребовать у соискателей данные об их аккаунтах в социальных сетях, а также подробную биографию за последние несколько лет.

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