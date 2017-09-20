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13:29 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров с сомнением отнесся к объединению бюджетов в районах

Глава региона поручил министру финансов Вадиму Чеченко изучить скользкий денежный вопрос тщательнее.

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко выступил в креативным предложением.

Он разработал проект разработки нормативов на оплату и содержание сельских чиновников. Кроме того министр предложил максимально объединить бюджеты сел и деревень.

По его словам, это позволит контролировать процесс перераспределения денежных средств и тратить средства на социальные программы.

Как пояснил глава областного Минфина, ранее по отношению к руководству районов применялись разные нормативы.
Однако губернатор Виктор Назаров насторожился. Он посоветовал Вадиму Чеченко серьезно подумать, прежде чем объединять финансы.

 — Проработайте этот вопрос. Речь идет об объединении бухгалтерий? Надо внимательно изучить проблему, — подчеркнул Назаров.

Отметим, что никаких цифр Вадим Чеченко не назвал. В частности, сколько конкретно получают главы разных районов Омской области.

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