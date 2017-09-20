Омский губернатор Назаров с сомнением отнесся к объединению бюджетов в районах
Глава региона поручил министру финансов Вадиму Чеченко изучить скользкий денежный вопрос тщательнее.
Глава региона поручил министру финансов Вадиму Чеченко изучить скользкий денежный вопрос тщательнее.
Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко выступил в креативным предложением.
Он разработал проект разработки нормативов на оплату и содержание сельских чиновников. Кроме того министр предложил максимально объединить бюджеты сел и деревень.
По его словам, это позволит контролировать процесс перераспределения денежных средств и тратить средства на социальные программы.
Как пояснил глава областного Минфина, ранее по отношению к руководству районов применялись разные нормативы.
Однако губернатор Виктор Назаров насторожился. Он посоветовал Вадиму Чеченко серьезно подумать, прежде чем объединять финансы.
— Проработайте этот вопрос. Речь идет об объединении бухгалтерий? Надо внимательно изучить проблему, — подчеркнул Назаров.
Отметим, что никаких цифр Вадим Чеченко не назвал. В частности, сколько конкретно получают главы разных районов Омской области.