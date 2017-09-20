Омский губернатор Назаров с сомнением отнесся к объединению бюджетов в районах

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко выступил в креативным предложением.

Он разработал проект разработки нормативов на оплату и содержание сельских чиновников. Кроме того министр предложил максимально объединить бюджеты сел и деревень.

По его словам, это позволит контролировать процесс перераспределения денежных средств и тратить средства на социальные программы.

Как пояснил глава областного Минфина, ранее по отношению к руководству районов применялись разные нормативы.

Однако губернатор Виктор Назаров насторожился. Он посоветовал Вадиму Чеченко серьезно подумать, прежде чем объединять финансы.

— Проработайте этот вопрос. Речь идет об объединении бухгалтерий? Надо внимательно изучить проблему, — подчеркнул Назаров.