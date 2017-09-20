В Узбекистане может появиться министерство по кадрам

Источник: Sputnik

«Сейчас подготавливается нормативно-правовой акт по созданию специального подразделения, которое будет заниматься вопросами кадров. Однако эта структура не может рассматриваться в отрыве от того, как выстроена вся новая система госуправления. С учетом этого станет понятно, что это будет за орган: появится ли он при президенте, или это будет отдельное министерство, агентство и тому подобное», — отметил Вячеслав Пак.

По его словам, работа по созданию новой структуры будет вестись комплексно, исходя из поставленных перед ней приоритетов и задач.

«Простой пример. Если государство будет развивать систему местных органов власти, делать их более самостоятельными, то, соответственно, мы должны отдать в их ведение какие-то кадровые вопросы. Соответственно, эта часть должна выпасть из работы этого нового агентства или министерства. И это только один пример», — подчеркнул он.

Напомним, что согласно разрабатываемому законопроекту, в госорганах также должны появится специальные Службы управления персоналом, которые будут организационно самостоятельны от других структурных подразделений и непосредственно подчинены руководителю.