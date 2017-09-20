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16:45 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане может появиться министерство по кадрам

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Узбекистане появится уполномоченная государственная структура, которая будет целенаправленно заниматься подбором кадров для нужд государства, сообщил сегодня в ходе заседания Международного пресс-клуба первый заместитель начальника Департамента при Генпрокуратуре Вячеслав Пак.

Источник: Sputnik

«Сейчас подготавливается нормативно-правовой акт по созданию специального подразделения, которое будет заниматься вопросами кадров. Однако эта структура не может рассматриваться в отрыве от того, как выстроена вся новая система госуправления. С учетом этого станет понятно, что это будет за орган: появится ли он при президенте, или это будет отдельное министерство, агентство и тому подобное», — отметил Вячеслав Пак.

По его словам, работа по созданию новой структуры будет вестись комплексно, исходя из поставленных перед ней приоритетов и задач.

«Простой пример. Если государство будет развивать систему местных органов власти, делать их более самостоятельными, то, соответственно, мы должны отдать в их ведение какие-то кадровые вопросы. Соответственно, эта часть должна выпасть из работы этого нового агентства или министерства. И это только один пример», — подчеркнул он.

Напомним, что согласно разрабатываемому законопроекту, в госорганах также должны появится специальные Службы управления персоналом, которые будут организационно самостоятельны от других структурных подразделений и непосредственно подчинены руководителю.

Они займутся оформлением документов, связанных с прохождением службы, учетом персональных данных чиновников, сведений о результатах оценки их деятельности и прохождения ими обучения, повышения квалификации и переподготовки, организацией деятельности конкурсной и иных комиссий по кадровым вопросам.

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