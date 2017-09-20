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13:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Губернатор Куйвашев уехал в Москву на важную встречу

Ожидается, что в ближайшее время с избранными главами регионов встретится президент.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев отправился в Москву, где запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Командировку главы региона в среду, 20 сентября, «АиФ-Урал» подтвердил источник в резиденции.

Известен лейтмотив встречи. После протокольного приветствия новым или переизбранным губернаторам, им будут даны установки на проведение президентских выборов. После этого возможны перестановки в структуре власти региона и расстановки акцентов в работе. В четверг, 21 сентября, в Москве планируется встреча с представителями крупного бизнеса.

Уместно добавить, что 18 сентября прошла инаугурация Евгения Куйвашева, всенародно избранного 10 сентября.

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