Губернатор Куйвашев уехал в Москву на важную встречу
Ожидается, что в ближайшее время с избранными главами регионов встретится президент.
Ожидается, что в ближайшее время с избранными главами регионов встретится президент.
Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев отправился в Москву, где запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Командировку главы региона в среду, 20 сентября, «АиФ-Урал» подтвердил источник в резиденции.
Известен лейтмотив встречи. После протокольного приветствия новым или переизбранным губернаторам, им будут даны установки на проведение президентских выборов. После этого возможны перестановки в структуре власти региона и расстановки акцентов в работе. В четверг, 21 сентября, в Москве планируется встреча с представителями крупного бизнеса.
Уместно добавить, что 18 сентября прошла инаугурация Евгения Куйвашева, всенародно избранного 10 сентября.