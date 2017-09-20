Рустэм Хамитов обсудил перспективные инвестпроекты с руководством агропромышленного холдинга
УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем Совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым.
УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем Совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым.
Во встрече также приняли участие заместитель
Компания JVP специализируется в области профессионального менеджмента, доверительного управления активами на фондовом рынке, а также осуществляет инвестиции в различные сферы реального сектора экономики. В настоящее время JVP является управляющей компанией холдинга «Русское Зерно Уфа», в состав которого входит ряд птицефабрик, а также Уфимский комбинат хлебопродуктов.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики, связанных в том числе с реконструкцией предприятий бройлерного направления, увеличением производства комбикормов.