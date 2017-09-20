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13:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов обсудил перспективные инвестпроекты с руководством агропромышленного холдинга

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем Совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Мухаметдинов, министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев, генеральный директор ООО «Русское Зерно Уфа» Максим Степнов.

Компания JVP специализируется в области профессионального менеджмента, доверительного управления активами на фондовом рынке, а также осуществляет инвестиции в различные сферы реального сектора экономики. В настоящее время JVP является управляющей компанией холдинга «Русское Зерно Уфа», в состав которого входит ряд птицефабрик, а также Уфимский комбинат хлебопродуктов.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики, связанных в том числе с реконструкцией предприятий бройлерного направления, увеличением производства комбикормов.

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