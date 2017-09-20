Рустэм Хамитов обсудил перспективные инвестпроекты с руководством агропромышленного холдинга

Компания JVP специализируется в области профессионального менеджмента, доверительного управления активами на фондовом рынке, а также осуществляет инвестиции в различные сферы реального сектора экономики. В настоящее время JVP является управляющей компанией холдинга «Русское Зерно Уфа», в состав которого входит ряд птицефабрик, а также Уфимский комбинат хлебопродуктов.