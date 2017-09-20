О неудобствах на вокзале в Боровом высказался депутат

«В числе приезжающих, отдыхающих на курортах Щучинско-Боровской зоны, немало людей преклонного возраста и с проблемами со здоровьем. По прибытию на вокзал станции “Курорт Боровое” туристы и пассажиры сталкиваются с абсолютно непонятными препятствиями и неудобствами. Это связано с тем, что платформа на станции “Курорт-Боровое” расположена на уровне рельсового пути. Такое положение вынуждает прибывающих и убывающих пассажиров спускаться и подниматься с чемоданами при разнице в 1,5 метра между полом вагона и уровнем платформы с большими трудностями», — сказал он в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.



Мажилисмен обратил внимание и на то, что ряд пассажирских поездов по линии КТЖ имеют в расписании остановку на станции «Курорт-Боровое» продолжительностью от 5 до 8 минут. Этого времени крайне мало и вызывает напряженную ситуацию при входе и выходе.