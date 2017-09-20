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14:45 (мск), источник: Kazinform

О неудобствах на вокзале в Боровом высказался депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Мажилиса Парламента РК Ахмет Мурадов озвучил запрос первому заместителю Премьер-Министра РК Аскару Мамину по работе железнодорожного вокзала в курортном поселке Боровое в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе приезжающих, отдыхающих на курортах Щучинско-Боровской зоны, немало людей преклонного возраста и с проблемами со здоровьем. По прибытию на вокзал станции “Курорт Боровое” туристы и пассажиры сталкиваются с абсолютно непонятными препятствиями и неудобствами. Это связано с тем, что платформа на станции “Курорт-Боровое” расположена на уровне рельсового пути. Такое положение вынуждает прибывающих и убывающих пассажиров спускаться и подниматься с чемоданами при разнице в 1,5 метра между полом вагона и уровнем платформы с большими трудностями», — сказал он в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмен обратил внимание и на то, что ряд пассажирских поездов по линии КТЖ имеют в расписании остановку на станции «Курорт-Боровое» продолжительностью от 5 до 8 минут. Этого времени крайне мало и вызывает напряженную ситуацию при входе и выходе.

В это же время частные перевозчики определяют длительность остановки своих поездов на станции «Курорт Боровое» от 13 до 25 минут, что позволяет спокойно осуществить посадку и высадку с поезда.

При этом, по словам А. Мурадова, на благоустройство, ремонт дорог, строительство водопроводных и канализационных систем, строительство пешеходных и велосипедных дорожек в Щучинско-Боровской зоне ежегодно выделяется более 61 млрд. тенге. В том числе на развитие транспортно-логистической инфраструктуры — 6 млрд. 241 млн. тенге. А в сутки через железнодорожный вокзал «Курорт-Боровое» проходит 15 пар поездов, средний пассажиропоток составляет 1410 человек.

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