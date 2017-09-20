О неудобствах на вокзале в Боровом высказался депутат
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Мажилиса Парламента РК Ахмет Мурадов озвучил запрос первому заместителю
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Мажилиса Парламента РК Ахмет Мурадов озвучил запрос первому заместителю
«В числе приезжающих, отдыхающих на курортах
Мажилисмен обратил внимание и на то, что ряд пассажирских поездов по линии КТЖ имеют в расписании остановку на станции «Курорт-Боровое» продолжительностью от 5 до 8 минут. Этого времени крайне мало и вызывает напряженную ситуацию при входе и выходе.
В это же время частные перевозчики определяют длительность остановки своих поездов на станции «Курорт Боровое» от 13 до 25 минут, что позволяет спокойно осуществить посадку и высадку с поезда.
При этом, по словам А. Мурадова, на благоустройство, ремонт дорог, строительство водопроводных и канализационных систем, строительство пешеходных и велосипедных дорожек в