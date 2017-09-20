ЦИК Кыргызстана прокомментировал встречу Назарбаева и Бабанова

«Все мы знаем Нурсултана Назарбаева, и то, что он встретился с одним из кандидатов, могут использовать для скрытой агитации среди молодежи. В законе об агитации есть прямой запрет на использование фотографий глав иностранных государств в агитационных материалах. То есть, если они (команда Бабанова — прим. авт.) используют это на агитматериалах, то это, безусловно, будет нарушением закона. Но дело в том, что материал вышел на официальном сайте Казахстана и перепечатан СМИ Казахстана, а это не подпадает под юрисдикцию ЦИК, это ведь их дело, с кем встречаться, что публиковать. Пользователи распространяют материал в социальных сетях, в группах, и это тоже не может быть запрещено», — прокомментировал Осмоналиев.