Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Котопоезд из Японии
14:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЦИК Кыргызстана прокомментировал встречу Назарбаева и Бабанова

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Распространение информации о встрече кандидата в президенты Омурбека Бабанова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не подпадают под запрет Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщил порталу «Вечерний Бишнек» член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Источник: Sputniknews.kz

Вопрос возник после сообщения пресс-службы президента Казахстан о встрече Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым.

Новость была растиражирована как в казахстанских, так и в кыргызских СМИ, а министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту протеста в казахстанский МИД.

Читайте также
Бишкек выразил протест после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты

«Все мы знаем Нурсултана Назарбаева, и то, что он встретился с одним из кандидатов, могут использовать для скрытой агитации среди молодежи. В законе об агитации есть прямой запрет на использование фотографий глав иностранных государств в агитационных материалах. То есть, если они (команда Бабанова — прим. авт.) используют это на агитматериалах, то это, безусловно, будет нарушением закона. Но дело в том, что материал вышел на официальном сайте Казахстана и перепечатан СМИ Казахстана, а это не подпадает под юрисдикцию ЦИК, это ведь их дело, с кем встречаться, что публиковать. Пользователи распространяют материал в социальных сетях, в группах, и это тоже не может быть запрещено», — прокомментировал Осмоналиев.

Несмотря на заявление Центризбиркома, кыргызская сторона расценила публикацию подробностей встречи, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Саиров: латиница к политике отношения не имеет
Нурсултану Назарбаеву показали обновленные улицы Алматы
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь