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13:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждена приоритетная программа по развитию моногородов

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство Башкирии утвердило Приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов республики», рассчитанную до 2025 года.

Как пояснили в Минэкономразвития РБ, программа должна обеспечить создание к концу 2018 года более девяти тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций.

Общий объем финансирования данной программы составляет свыше 8,5 млрд рублей, в том числе федеральные средства — около 800 млн, региональные — 1,8 млрд, местный бюджет должен выделить более 120 млн. Предусматриваются 5,8 млрд рублей внебюджетных средств.

Программа содержит поручения федерального уровня и местные инициативы. «Глава республики Рустэм Хамитов установил для каждого моногорода ключевые показатели в инвестиционной политике. Правительство Башкортостана определило меры финансовой поддержки посредством включения соответствующих условий в республиканские госпрограммы. В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования РБ в перечень строящихся юбилейных объектов включены проекты каждого моногорода. В части исполнения поручения главы Башкирии моногородам выделят дополнительное финансирование на ремонт центральных улиц», — сообщили в министерстве.

Кроме того, во всех моногородах исполняются мероприятия «Пять шагов благоустройства». До марта 2018 года планируется реализовать 24 проекта по благоустройству парков, скверов, реконструкций зданий, строительству фонтанов.

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