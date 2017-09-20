В Башкирии утверждена приоритетная программа по развитию моногородов

Как пояснили в Минэкономразвития РБ, программа должна обеспечить создание к концу 2018 года более девяти тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций.

Общий объем финансирования данной программы составляет свыше 8,5 млрд рублей, в том числе федеральные средства — около 800 млн, региональные — 1,8 млрд, местный бюджет должен выделить более 120 млн. Предусматриваются 5,8 млрд рублей внебюджетных средств.

Программа содержит поручения федерального уровня и местные инициативы. «Глава республики Рустэм Хамитов установил для каждого моногорода ключевые показатели в инвестиционной политике. Правительство Башкортостана определило меры финансовой поддержки посредством включения соответствующих условий в республиканские госпрограммы. В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования РБ в перечень строящихся юбилейных объектов включены проекты каждого моногорода. В части исполнения поручения главы Башкирии моногородам выделят дополнительное финансирование на ремонт центральных улиц», — сообщили в министерстве.