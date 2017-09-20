Госсовет Крыма принял закон о списании долгов перед банками Украины

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Согласно документу, в полном объеме подлежат списанию долги заемщиков, если по состоянию на 18 марта 2014 года они не превышали 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ. Законодатели также регламентировали категории заемщиков украинских банков, чьи долги подлежат реструктуризации, а также определили механизм этого процесса.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла закон, уточняющий правила списания задолженности заемщиков Крыма и Севастополя перед украинскими банками. Государственный совет Республики Крым уполномочили списать долги с граждан и юридических лиц в объеме до 5 миллионов рублей.