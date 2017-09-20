Госсовет Крыма принял закон о списании долгов перед банками Украины
Парламент Крыма принял в первом чтении закон, определяющий порядок списания с жителей республики кредитов, взятых в украинских банках.
Парламент Крыма принял в первом чтении закон, определяющий порядок списания с жителей республики кредитов, взятых в украинских банках.
Согласно документу, в полном объеме подлежат списанию долги заемщиков, если по состоянию на 18 марта 2014 года они не превышали 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ. Законодатели также регламентировали категории заемщиков украинских банков, чьи долги подлежат реструктуризации, а также определили механизм этого процесса.
Напомним, ранее Госдума РФ приняла закон, уточняющий правила списания задолженности заемщиков Крыма и Севастополя перед украинскими банками. Государственный совет Республики Крым уполномочили списать долги с граждан и юридических лиц в объеме до 5 миллионов рублей.
Закон затрагивает интересы около 200 тысяч крымчан. По данным Независимой ассоциации банков Украины, по состоянию на 1 февраля 2014 года украинские банки предоставили крымским заемщикам кредиты на сумму 16,6 миллиарда гривен или около 62,72 миллиарда рублей по курсу на 18 марта 2014.