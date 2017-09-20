Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кремля на слова Моргана Фримена о России
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Этот шпион – Путин»: актер Фриман об «атаке РФ на демократию»
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
13:34 (мск), источник: Noi.md

Армия Молдовы оснащена гораздо хуже, чем российский контингент в Приднестровье

Бюджет Национальной армии Республики Молдова в последние годы был скромным: от 0,3 до 0,5% от валового внутреннего продукта, говорит экономист IDIS «Viitorul» Юрий Готишан, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

По его словам, контингент Национальной армии составляет чуть более 11 000 единиц личного состава, а оборудование и снаряжение армии находятся на слабом уровне. Готишан говорит, что оснащение не достигает даже 1/3 арсенала 14-й армии Российской Федерации, развернутой на левом берегу Днестра. Это мнение было выражено в эфире передачи «15 минут экономического реализма».

«Если мы посмотрим на цифры бюджета в динамике, заметим, что с 2009 года финансирование Национальной армии сократилось. Бюджет, выделенный для Вооруженных сил на 2017 год, едва покрывает их эксплуатационные расходы, и даже речи нет об оборудовании, дополнительных выплатах персоналу и многих других аспектах, которые обеспечивают развитие и эволюцию», — объясняет Юрий Готишан.

По словам эксперта, спасательным кругом было бы участие молдавских солдат в различных международных миротворческих операциях, особенно под эгидой ООН, что обеспечит более высокое вознаграждение военнослужащих. Он убежден, что государство не обладает ни возможностями, ни финансовыми ресурсами для модернизации и укрепления армии. Более того, Готишан считает, что финансирование Вооруженных сил никогда не было приоритетом для правительства.

«Раздоры последнего времени между президентом, правительством и некоторыми политическими по поводу участия Национальной армии в военных учениях или международных операциях ведут к еще большему отставанию этой области», — заявил Готишан.

По его словам, в случае военного конфликта Национальная армия не выстоит перед российским военным контингентом, дислоцированным в Приднестровье.

«Военная техника, которой обладает Национальная армия, изношена. У нас есть солдаты в зоне безопасности, которые ведут свою службу в довольно сложных условиях. Но если говорить об авиационной безопасности, о военно-воздушных силах, то соотношение драматичное», — заключил эксперт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Армия Молдовы оснащена гораздо хуже, чем российский контингент в Приднестровье
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Fitch: ЦБ не стоит медлить с решением о будущем Бинбанка
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Лидер «Христианского государства» задержан по запросу Поклонской
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
В Каталонии за подготовку к референдуму задержаны 14 чиновников
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь