Армия Молдовы оснащена гораздо хуже, чем российский контингент в Приднестровье

Источник: Noi.md

По его словам, контингент Национальной армии составляет чуть более 11 000 единиц личного состава, а оборудование и снаряжение армии находятся на слабом уровне. Готишан говорит, что оснащение не достигает даже 1/3 арсенала 14-й армии Российской Федерации, развернутой на левом берегу Днестра. Это мнение было выражено в эфире передачи «15 минут экономического реализма».

«Если мы посмотрим на цифры бюджета в динамике, заметим, что с 2009 года финансирование Национальной армии сократилось. Бюджет, выделенный для Вооруженных сил на 2017 год, едва покрывает их эксплуатационные расходы, и даже речи нет об оборудовании, дополнительных выплатах персоналу и многих других аспектах, которые обеспечивают развитие и эволюцию», — объясняет Юрий Готишан.

По словам эксперта, спасательным кругом было бы участие молдавских солдат в различных международных миротворческих операциях, особенно под эгидой ООН, что обеспечит более высокое вознаграждение военнослужащих. Он убежден, что государство не обладает ни возможностями, ни финансовыми ресурсами для модернизации и укрепления армии. Более того, Готишан считает, что финансирование Вооруженных сил никогда не было приоритетом для правительства.

«Раздоры последнего времени между президентом, правительством и некоторыми политическими по поводу участия Национальной армии в военных учениях или международных операциях ведут к еще большему отставанию этой области», — заявил Готишан.

По его словам, в случае военного конфликта Национальная армия не выстоит перед российским военным контингентом, дислоцированным в Приднестровье.