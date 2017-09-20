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13:36 (мск), источник: ТАСС

Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной

ТАСС, 20 сентября. Глава правительства Испании Мариано Рахой считает действия испанских властей в Каталонии оправданными. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

Источник: AP 2017

«Логично, что государство должно реагировать, — заявил Рахой. — В мире не существует ни одного демократического государства, которое согласилось бы с тем, что предпринимают эти люди: их предупреждали, они знали, что референдум не может быть проведен, потому что это является нарушением государственного суверенитета. Если в Испании не будет исполняться закон, это приведет к несправедливости, произволу и господству права сильного, что мы не можем принять ни в каком виде».

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В правительственных зданиях Каталонии начались обыски

В среду утром гражданской гвардией Испании после обысков в офисах нескольких департаментов правительства автономного региона были задержаны 12 человек, среди которых — главы экономического и налогового ведомств Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится.

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