Мэрия: процедура отбора кандидатур на пост главы Красноярска будет объективная и прозрачная

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Процедура отбора кандидатур на должность главы Красноярска будет объективная и прозрачная, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Депутаты на внеочередной сессии красноярского Горсовета депутатов рассмотрели норму, устанавливающую принципы присвоения баллов в рамках оценивания участников конкурса на должность главы Красноярска, призванную повысить объективность оценки.

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова с удовлетворением отметила, что разные политические силы, представленные в городском Совете, одинаково заинтересованы в прозрачности процедуры избрания главы и на этом пути нашли компромисс.

«Я считаю, мы сделали главное: путем споров, обсуждений и компромиссов пришли к единому мнению о том, каким мы видим окончательную версию Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города. Версию, которая обеспечит максимально возможную прозрачность и объективность как самого конкурса, так и голосования депутатов по отобранным комиссией кандидатурам», — рассказал Татьяна Казанова.

О легитимности и прозрачности процедуры отбора кандидатов на должность главы города Красноярска высказался и депутат Красноярского городского Совета депутатов Аркадий Волков:

«Мне приятно, что коллеги эти изменения поддержали. Отказ некоего квотирования количества претендентов, которые могут дойти до этапа защиты своей программы перед горсоветом, — правильное решение. На суд депутатов могут попасть от двух кандидатов до бесконечности — это очень важный нюанс. И красноярцы, и депутаты смогут увидеть максимально возможную палитру сил, желающих руководить городом. Это делает процедуру максимально легитимной и прозрачной. Каждый, кто чувствует в себе силы, может заявиться для участия в конкурсе, защитить свою программу и быть услышанным».