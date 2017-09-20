Мэрия: процедура отбора кандидатур на пост главы Красноярска будет объективная и прозрачная
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска назначен на 11 октября.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска назначен на 11 октября.
Процедура отбора кандидатур на должность главы Красноярска будет объективная и прозрачная, сообщили в
Депутаты на внеочередной сессии красноярского Горсовета депутатов рассмотрели норму, устанавливающую принципы присвоения баллов в рамках оценивания участников конкурса на должность главы Красноярска, призванную повысить объективность оценки.
Председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова с удовлетворением отметила, что разные политические силы, представленные в городском Совете, одинаково заинтересованы в прозрачности процедуры избрания главы и на этом пути нашли компромисс.
«Я считаю, мы сделали главное: путем споров, обсуждений и компромиссов пришли к единому мнению о том, каким мы видим окончательную версию Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города. Версию, которая обеспечит максимально возможную прозрачность и объективность как самого конкурса, так и голосования депутатов по отобранным комиссией кандидатурам», — рассказал Татьяна Казанова.
О легитимности и прозрачности процедуры отбора кандидатов на должность главы города Красноярска высказался и депутат Красноярского городского Совета депутатов Аркадий Волков:
«Мне приятно, что коллеги эти изменения поддержали. Отказ некоего квотирования количества претендентов, которые могут дойти до этапа защиты своей программы перед горсоветом, — правильное решение. На суд депутатов могут попасть от двух кандидатов до бесконечности — это очень важный нюанс. И красноярцы, и депутаты смогут увидеть максимально возможную палитру сил, желающих руководить городом. Это делает процедуру максимально легитимной и прозрачной. Каждый, кто чувствует в себе силы, может заявиться для участия в конкурсе, защитить свою программу и быть услышанным».
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска назначен на 11 октября.