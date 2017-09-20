Мирзиёев: силовые меры в борьбе с терроризмом себя не оправдывают
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й Генассамблее ООН в
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й Генассамблее ООН в
Говоря о возросшей в последние годы террористической угрозе, узбекский лидер подчеркнул, что применение силы не может гарантировать решения этой острой проблемы.
«Применение силовых методов в борьбе с терроризмом себя не всегда оправдывает. Не редко они направлены на борьбу с последствиями этого явления, а не на искоренение первопричины. Считаю, что наряду с другими факторами, в основе международного терроризма в первую очередь лежат невежество и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей стала борьба за умы людей, в первую очередь молодежи. Необходимо создать условия для их самореализации и поставить заслон на пути распространения вируса идеологии насилия», — заявил президент Узбекистана.
По его словам, государствам необходимо уделять молодежной политике особое значение. Кроме того Ташкент выступил с инициативой разработать и принять международную конвенцию ООН о правах молодежи.