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16:43 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев: силовые меры в борьбе с терроризмом себя не оправдывают

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, подняв в своей речи проблемы экологии, региональной безопасности и религиозной терпимости.

Источник: Sputnik

Говоря о возросшей в последние годы террористической угрозе, узбекский лидер подчеркнул, что применение силы не может гарантировать решения этой острой проблемы.

«Применение силовых методов в борьбе с терроризмом себя не всегда оправдывает. Не редко они направлены на борьбу с последствиями этого явления, а не на искоренение первопричины. Считаю, что наряду с другими факторами, в основе международного терроризма в первую очередь лежат невежество и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей стала борьба за умы людей, в первую очередь молодежи. Необходимо создать условия для их самореализации и поставить заслон на пути распространения вируса идеологии насилия», — заявил президент Узбекистана.

По его словам, государствам необходимо уделять молодежной политике особое значение. Кроме того Ташкент выступил с инициативой разработать и принять международную конвенцию ООН о правах молодежи.

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