Лукашенко с Путиным раздельно смотрели учения «Запад-2017»

Источник: Sputnik.md

«Мы договорились, что основная фаза учений состоялась в Белоруссии, но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре», — заявил Лукашенко журналистам в среду на полигоне Борисовский под Минском, где наблюдал за завершающей фазой учений.

Лукашенко отметил, что ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии.

«Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают», — добавил он.

Стратегические учения «Запад-2017» проходили 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России.

Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек.