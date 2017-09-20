Омский депутат Ткачук объяснил, откуда у него долг за электричество
По данным сайта судебных приставов, Андрей Ткачук должен 2 740 рублей за коммунальные услуги.
По данным сайта судебных приставов, Андрей Ткачук должен 2 740 рублей за коммунальные услуги.
Ранее стало известно, что у ряда омских депутатов есть неоплаченные долги. По данным приставов, у лидера организации «Оплот» также есть неоплаченные счета. Андрей Ткачук должен 2 152 рубля за электричество. Квитанции датированы 2013 и 2014 годами.
Как пояснили представители депутата, в момент формирования задолженности Ткачук не проживал в квартире на Маркса, куда начислен долг. К тому же в 2015 году эта квартира была продана.
Несмотря на это, судебный участок № 63 в Ленинском судебном районе постановил взыскать с депутата сумму долга, пени и госпошлину — 2 740 рублей.
Лидер «Оплота» обжаловал решение суда предоставив все необходимые документы. 25 августа по решению суда долг был снят.
Отметим, что несмотря на решение суда, долг Андрея Ткачука так и «висит» на сайте судебных приставов.