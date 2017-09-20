Омский депутат Ткачук объяснил, откуда у него долг за электричество

Ранее стало известно, что у ряда омских депутатов есть неоплаченные долги. По данным приставов, у лидера организации «Оплот» также есть неоплаченные счета. Андрей Ткачук должен 2 152 рубля за электричество. Квитанции датированы 2013 и 2014 годами.

Как пояснили представители депутата, в момент формирования задолженности Ткачук не проживал в квартире на Маркса, куда начислен долг. К тому же в 2015 году эта квартира была продана.

Несмотря на это, судебный участок № 63 в Ленинском судебном районе постановил взыскать с депутата сумму долга, пени и госпошлину — 2 740 рублей.

Лидер «Оплота» обжаловал решение суда предоставив все необходимые документы. 25 августа по решению суда долг был снят.