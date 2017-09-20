Гендиректором «Башавтотранса» стал Разим Махиянов

Как пояснили в правительстве республики, специалист был привлечен с учетом его опыта как антикризисного управляющего. С биографией Разима Загидовича Махиянова можно ознакомиться здесь. В мае должность освободил Тимур Аклаев, занимавший ее с ноября 2015 года.
«Башавтотранс» — крупнейший автоперевозчик республики. В состав ГУП входят 22 филиала, 28 транспортных колонн в городах и селах республики, 19 автовокзалов, шесть автостанций и 59 кассовых пунктов. Парк автобусов — более 1,9 тысячи. Уставный капитал — 1,52 млрд рублей. Выручка в 2015 году составила 2,57 млрд рублей, чистый убыток — 511 млн, стоимость чистых активов на начало 2016 года оценивалась в 1,15 млрд рублей.