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14:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Гендиректором «Башавтотранса» стал Разим Махиянов

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Конкурс на замещение должности генерального директора ГУП «Башавтотранс» выиграл Разим Махиянов, с 4 июля работавший исполняющим обязанности руководителя предприятия. Об этом сообщили в Госкомтрансе РБ.

Источник: Башинформ

Как пояснили в правительстве республики, специалист был привлечен с учетом его опыта как антикризисного управляющего. С биографией Разима Загидовича Махиянова можно ознакомиться здесь. В мае должность освободил Тимур Аклаев, занимавший ее с ноября 2015 года.

«Башавтотранс» — крупнейший автоперевозчик республики. В состав ГУП входят 22 филиала, 28 транспортных колонн в городах и селах республики, 19 автовокзалов, шесть автостанций и 59 кассовых пунктов. Парк автобусов — более 1,9 тысячи. Уставный капитал — 1,52 млрд рублей. Выручка в 2015 году составила 2,57 млрд рублей, чистый убыток — 511 млн, стоимость чистых активов на начало 2016 года оценивалась в 1,15 млрд рублей.

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