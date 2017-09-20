Гендиректором «Башавтотранса» стал Разим Махиянов

Как пояснили в правительстве республики, специалист был привлечен с учетом его опыта как антикризисного управляющего. С биографией Разима Загидовича Махиянова можно ознакомиться здесь. В мае должность освободил Тимур Аклаев, занимавший ее с ноября 2015 года.