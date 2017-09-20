Константинов назвал преследование крымских депутатов в Киеве судилищем
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное преследование на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное преследование на Украине
Ранее прокуратура Автономной республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что в суд направлены 53 обвинительных акта в отношении депутатов крымского парламента, которых обвиняют в государственной измене.
«Это судилище совершенно незаконно. Нарушены все международные процедуры. Даже в странах, которые только проходят путь становления демократии, не найти такого прообраза суда, который сегодня существует в Украине, когда заочно садят и судят людей», — сказал Константинов журналистам.
«Этот бесправный путь уже никого не смешит. Уже столько там разных глупостей происходит правовых. Я не удивлюсь, что там Адольфа Гитлера изберут почетным председателем страны, тогда в этом спектакле будет поставлена окончательная точка», — заявил Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина