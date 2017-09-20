Константинов назвал преследование крымских депутатов в Киеве судилищем

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура Автономной республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что в суд направлены 53 обвинительных акта в отношении депутатов крымского парламента, которых обвиняют в государственной измене.

«Это судилище совершенно незаконно. Нарушены все международные процедуры. Даже в странах, которые только проходят путь становления демократии, не найти такого прообраза суда, который сегодня существует в Украине, когда заочно садят и судят людей», — сказал Константинов журналистам.

Спикер Крыма назвал все эти показные суды клоунадой и пренебрежением к собственной стране.

«Этот бесправный путь уже никого не смешит. Уже столько там разных глупостей происходит правовых. Я не удивлюсь, что там Адольфа Гитлера изберут почетным председателем страны, тогда в этом спектакле будет поставлена окончательная точка», — заявил Константинов.