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14:34 (мск), источник: РИА Новости

Константинов назвал преследование крымских депутатов в Киеве судилищем

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное преследование на Украине экс-депутатов Верховного совета Крыма за содействие в воссоединении полуострова с Россией является судилищем, которое идет вразрез с международными нормами, заявил председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура Автономной республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что в суд направлены 53 обвинительных акта в отношении депутатов крымского парламента, которых обвиняют в государственной измене.

«Это судилище совершенно незаконно. Нарушены все международные процедуры. Даже в странах, которые только проходят путь становления демократии, не найти такого прообраза суда, который сегодня существует в Украине, когда заочно садят и судят людей», — сказал Константинов журналистам.

Спикер Крыма назвал все эти показные суды клоунадой и пренебрежением к собственной стране.

«Этот бесправный путь уже никого не смешит. Уже столько там разных глупостей происходит правовых. Я не удивлюсь, что там Адольфа Гитлера изберут почетным председателем страны, тогда в этом спектакле будет поставлена окончательная точка», — заявил Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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