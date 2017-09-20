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14:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Гордума одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя КСП Нижнего Новгорода

Гордума одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года. По данному вопросу прошло тайное голосование.

Этому предшествовало формирование счетной комиссии, вызвавшее дискуссию среди депутатов. Замглавы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов («Патриоты России») предложил включить в комиссию четырех человек: Василия Пушкина («Единая Россия»), Николая Сатаева (КПРФ), Алексея Гойхмана (ЕР) и Валерия Гельжиниса («Справедливая Россия»).

Депутат от КПРФ Евгений Лазарев предложил на это сформировать комиссию из нечетного числа членов (трех или пяти) и включить его в состав комиссии. Предложение Лазарева по числу членов депутаты не поддержали. По персоналиям велось рейтинговое голосование. Свою кандидатуру также выдвинул депутат от ЛДПР Герман Карачевский, мотивировав это тем, что «в составе счетной комиссии должны быть представлены все партии».

В пользу Евгения Лазарева свою кандидатуру готов был снять Василий Пушкин, но в итоге депутаты голосовали по всем кандидатам. За Гойхмана и Сатаева было отдано 35 голосов, за Гельжиниса — 28, за Лазарева и Пушкина — 20, за Карачевского — 15. Голосовать заново депутаты не стали — Евгений Лазарев снял свою кандидатуру.

«Тот же самый состав, что изначально предлагался, и десять минут потраченного времени», — прокомментировала итоги глава города Елизавета Солонченко.

По итогам тайного голосования Ирина Семашко была назначена председателем КСП.

За нее отдали свои голоса 35 из 38 присутствующих депутатов, против — трое.

До сегодняшнего дня Ирина Семашко являлась директором департамента экономического развития администрации города. Эту должность она занимала с лета 2012 года.

Напомним, что в мае 2017 года Гордума согласовала отставку предыдущего председателя контрольно-счетной палаты Ольги Башиновой.

Напомним также, что Дума перенесла реорганизацию департамента экономики на 2018 год. Ранее депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев заявил о возможном конфликте интересов при назначении Ирины Семашко председателем КСП Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Ирина Николаевна Семашко родилась 12 апреля 1960 года в Горьком. Окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ). Трудовую деятельность начала с 1977 года на ОАО «ГАЗ» молодым специалистом и прошла путь от юрисконсульта, экономиста, заместителя начальника отдела ценовой политики до заместителя руководителя планово-бюджетного департамента ОАО «ГАЗ».

С 2009 по 2012 года занимала должность финансового директора ООО «Нижновтеплоэнерго». В 2005 году Ирина Семашко была избрана депутатом городской Думы, возглавила постоянную комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике, входила в состав комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. В 2004 году удостоена национальной награды «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России», ветеран труда.

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