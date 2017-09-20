В Узбекистане готовят платформу для проведения выборов хокимов

Источник: Sputnik

По его словам, подходить к избранию хокимов нужно комплексно, и сроки начала этого процесса будут зависеть от того, когда будет полностью выстроена новая система государственной службы.

«Сначала необходимо создать определенные правовые механизмы, которые позволят хокиму района быть полностью самостоятельным, и только после этого говорить о выборах. Необходимо достичь нужного уровня политической активности граждан, когда каждый, понимая, что через выборы, органы представительной власти он реализует свои права, будет осознанно выбирать того человека, который станет ответственным руководителем в районе, будет решать проблемы и вопросы. С учетом этого и планируется выстраивать систему избрания — через политические партии, либо будут самовыдвиженцы, прямое голосование и так далее», — отметил Вячеслав Пак.

Напомним, что в утвержденной Шавкатом Мирзиёевым концепции административной реформы в Узбекистане планируется значительно изменить полномочия хокимов на местах.

В частности, им предоставят право решать вопросы подбора и расстановки руководящих кадров территориальных органов исполнительной власти. При этом будет пересмотрен статус хокима в качестве главы органа местной представительной власти с сохранением за ним должности главы исполнительной власти на местах и созданием секретариата кенгашей народных депутатов.