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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил, что доволен результатом губернаторских выборов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Практика публичного отбора кандидатов в органы власти себя хорошо зарекомендовала, надо ее продолжить при формировании команд губернаторов, заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с победившими на выборах 10 сентября главами субъектов.

«Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности, начали это в свое время с АСИ (Агентство стратегических инициатив — ред.), по некоторым другим направлениям сделали это», — напомнил президент.

«Такая форма отбора людей очень хорошо себя зарекомендовала, она востребована. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти управления с тем, чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их карьерный рост, их лифты социальные работают и работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, связей, а это связано, прежде всего их профессиональный рост, с личными, деловыми качествами, их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей», — добавил Путин.

По его словам, у администрации президента, правительства есть поручения организовать такую работу на федеральном уровне. «Очень рассчитываю, что вы организуется такую же работу и на региональном (уровне — ред.)», — обратился президент к губернаторам.

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