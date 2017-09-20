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15:04 (мск), источник: Новости Перми

Губернатор представил депутатам регионального Заксобрания концепцию пермской реновации

Накануне во время визита на ОАО Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» губернатор Пермского края Максим Решетников представил депутатам регионального Заксобрания концепцию реновации территории бывшего завода имени Шпагина и набережной от порта до университета, которую уже одобрил ранее Владимир Путин.

Планируется, что к 300-летию Перми территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы. Между Российскими железными дорогами и Правительством Пермского края ведутся переговоры о передаче ремонтного завода в краевую собственность.

«Как мы поняли, ОАО “РЖД” рассматривало варианты продажи завода, и вместо того, чтобы отдавать этот огромный участок в частные руки, есть вариант приобретения его в собственность региона», — пояснила депутат Законодательного собрания, завкафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Миролюбова.

Губернатор отметил, что в случае достижения договоренности об условиях выкупа участка, появится возможность реализации проекта «Первогород», размещение Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в этом квартале.

Оценить общий объем финансирования в реновацию участка ремонтного завода пока сложно, но у краевых властей есть понимание необходимости поэтапной реализации предложенной концепции. Первым из них может стать сделка по выкупу территории. Также есть договоренность о направлении из федерального бюджета 3 млрд. рублей на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета.

Максим Решетников распорядился во время проработки проекта учитывать интересы жителей краевой столицы и потребности города в развитии на ближайшие 15−20 лет и возможность реализации основных составляющих в срок до 2023 года.

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