Губернатор представил депутатам регионального Заксобрания концепцию пермской реновации

Планируется, что к 300-летию Перми территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы. Между Российскими железными дорогами и Правительством Пермского края ведутся переговоры о передаче ремонтного завода в краевую собственность.



«Как мы поняли, ОАО “РЖД” рассматривало варианты продажи завода, и вместо того, чтобы отдавать этот огромный участок в частные руки, есть вариант приобретения его в собственность региона», — пояснила депутат Законодательного собрания, завкафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Миролюбова.

Губернатор отметил, что в случае достижения договоренности об условиях выкупа участка, появится возможность реализации проекта «Первогород», размещение Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в этом квартале.



Оценить общий объем финансирования в реновацию участка ремонтного завода пока сложно, но у краевых властей есть понимание необходимости поэтапной реализации предложенной концепции. Первым из них может стать сделка по выкупу территории. Также есть договоренность о направлении из федерального бюджета 3 млрд. рублей на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета.