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17:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура Нижнего Новгорода обнаружила недостоверные сведения в отчетах депутатов Гордумы о доходах и имуществе

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Прокуратура Нижнего Новгорода обнаружила недостоверные сведения в отчетах депутатов Гордумы о доходах и имуществе.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила в ходе заседания Думы 20 сентября заместитель прокурора города Татьяна Воронина, таковы результаты прокурорской проверки деятельности Думы за 2015−2016 годы.

По ее словам, прокуратура выявила неэффективные затраты в размере 8,9 млн. рублей на освещение деятельности администрации Нижнего Новгорода через СМИ. Неэффективными, по мнению прокуратуры, они являются ввиду того, что у администрации уже есть свой сайт для размещения информации и официальная газета.

Также прокуратура выявила, что помощникам депутатов регулярно незаконно выделяются средства на организацию их работы без соответствующих актов и отчетов. Также с 2012 по 2015 годы депутаты Гордумы безотчетно получали компенсационные выплаты за свою деятельность из городского бюджета.

Ряд депутатов предоставили недостоверные сведения о расходах и имуществе за 2016 год. Среди них Николай Ингликов, Сергей Каргин, Юрий Яшенков, Александр Котельников, Олег Владимирович Сорокин и ряд других депутатов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила Гордуме представление по отмене компенсационных выплат депутатам и привлечение к ответственности всех виновных.

Как в свою очередь сообщила начальник юридического управления Думы Ирина Маслова, выплаты помощников депутатов проводятся еще с первого созыва Гордумы по одной и той же схеме и сейчас процесс получения средств просто не скорректирован с учетом изменений в областном законодательстве.

Также не было фактов сокрытия доходов и имущества депутатами — многие из них просто забыли указать расчетные счета, на которые им приходили средства от компенсаций. Некоторые депутаты также по невнимательности забыли указать сведения о находящихся у их несовершеннолетних детей в пользовании квартир. Ирина Маслова назвала причинами таких «нарушений» забывчивость и неосведомленность.

В связи с этим Дума не считает, что допустила какие-то серьезные нарушения, однако решила временно прекратить компенсационные выплаты депутатам до внесения правок, которые приведут их в соответствие с законодательством.

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