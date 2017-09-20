Основные изменения в развитии Перми произойдут до 2023 года

Эта идея уже была презентована в начале сентября президенту России Владимиру Путину, который поддержал этот проект.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проект предусматривает создание нового комфортного городского пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. Территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы. Между РЖД и правительством края ведутся переговоры о передаче ремонтного завода в краевую собственность.



«Как мы поняли, ОАО “РЖД” рассматривало варианты продажи завода, и вместо того, чтобы отдавать этот огромный участок в частные руки, есть вариант приобретения его в собственность региона», — пояснила депутат Законодательного собрания, завкафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Миролюбова. По ее словам, кроме потребности жителей города в просторных, обустроенных общественных территориях, размещение в центре города завода экономически нецелесообразно.



«Эта территория сейчас, по большому счету, давайте честно говорить, почти заброшена. А грамотный градостроительный подход позволил бы обеспечить развитие Перми именно в эту сторону», — подчеркнул глава региона Максим Решетников. Как отметил губернатор, в случае достижения договоренности об условиях выкупа участка, появится возможность реализации проекта «Первогород», размещение Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в этом квартале.



Оценить общий объем финансирования в реновацию участка ремонтного завода пока сложно. Однако у краевых властей есть понимание необходимости поэтапной реализации предложенной концепции. Первым из которых может стать сделка по выкупу территории. «Уже удалось договориться о направлении из федерального бюджета 3 млрд руб. на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета», — подчеркнул Максим Решетников.



Максим Решетников распорядился во время проработки проекта учитывать интересы жителей краевой столицы и потребности города в развитии на ближайшие 15−20 лет и возможность реализации основных составляющих в срок до 2023 года.