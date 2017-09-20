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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Основные изменения в развитии Перми произойдут до 2023 года

Во время визита на ОАО Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» губернатор Пермского края Максим Решетников представил депутатам регионального Заксобрания концепцию реновации территории бывшего завода имени Шпагина и набережной от порта до университета.

Эта идея уже была презентована в начале сентября президенту России Владимиру Путину, который поддержал этот проект.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проект предусматривает создание нового комфортного городского пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. Территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы. Между РЖД и правительством края ведутся переговоры о передаче ремонтного завода в краевую собственность.

«Как мы поняли, ОАО “РЖД” рассматривало варианты продажи завода, и вместо того, чтобы отдавать этот огромный участок в частные руки, есть вариант приобретения его в собственность региона», — пояснила депутат Законодательного собрания, завкафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Миролюбова. По ее словам, кроме потребности жителей города в просторных, обустроенных общественных территориях, размещение в центре города завода экономически нецелесообразно.

«Эта территория сейчас, по большому счету, давайте честно говорить, почти заброшена. А грамотный градостроительный подход позволил бы обеспечить развитие Перми именно в эту сторону», — подчеркнул глава региона Максим Решетников. Как отметил губернатор, в случае достижения договоренности об условиях выкупа участка, появится возможность реализации проекта «Первогород», размещение Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в этом квартале.

Оценить общий объем финансирования в реновацию участка ремонтного завода пока сложно. Однако у краевых властей есть понимание необходимости поэтапной реализации предложенной концепции. Первым из которых может стать сделка по выкупу территории. «Уже удалось договориться о направлении из федерального бюджета 3 млрд руб. на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета», — подчеркнул Максим Решетников.

Максим Решетников распорядился во время проработки проекта учитывать интересы жителей краевой столицы и потребности города в развитии на ближайшие 15−20 лет и возможность реализации основных составляющих в срок до 2023 года.

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