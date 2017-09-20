Спикер ЗС Приангарья поддержал кандидатуру Руслана Болотова на должность главы кабмина

Источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка выступил в поддержку кандидатуры Руслана Болотова на должность председателя регионального правительства. По мнению депутата, чиновник обладает определенным опытом для того, чтобы занимать данный пост и стать компромиссной фигурой в политике. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Переговоры идут постоянно, прежде всего, мной. Сейчас четыре фракции, которые представлены в Законодательном собрании, отдельно побеседуют с Русланом Николаевичем (Болотовым — прим. ред.). Тайным голосованием избирается председатель правительства Иркутской области на сессии Законодательного собрания. Я очень хочу, чтобы Руслан Николаевич всех убедил и стал, действительно, компромиссной фигурой, за которую проголосуют депутаты. Он обладает определенным опытом, прошел ступеньки роста, но председатель правительства — очень ответственная должность», — такое заявление сделал Сергей Брилка в ходе своей пресс-конференции 20 сентября.

При этом, по словам председателя ЗакСа Приангарья, глава регионального кабмина должен понимать, что он оперативно управляет областью и от его решений зависит многое. Сергей Брилка придает данной должности особое значение.

«Буду рад, если за Руслана Николаевича проголосуют депутаты, но ответственность перед ним мощнейшая возникает в этом случае», — добавил он.

В настоящее время Руслан Болотов исполняет обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области. С 14 октября 2015 года он был назначен заместителем главы регионального кабмина.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в Законодательное собрание представление о согласовании кандидатуры Руслана Болотова на должность председателя правительства Приангарья. Документ будет рассмотрен на очередной сессии ЗС региона 25 сентября.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал в августе 2017 года указ об увольнении с должности председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя главы кабмина Иркутской области.

Отставка председателя правительства Приангарья Александра Битарова вызвала общую тревожность у политических элит региона, отмечают эксперты. Политолог Сергей Шмидт считает, что глава кабмина был практически незаменим на своем посту и в ближайшее время у правительства начнутся проблемы с оперативным управлением. Федеральные политологи и вовсе предрекают Иркутской области дестабилизацию. Однако региональные коллеги с ними не согласны — говорить о масштабных переменах, несмотря на непростую ситуацию, нельзя. Юрист Сергей Шишкин, знакомый с работой правительства изнутри, и вовсе уверен, что, например, отношения с Заксобранием у кабмина станут лучше.