В Крыму начали административную реформу

Источник: РИА "Новости"

Депутаты парламента Крыма на сессии в среду в первом чтении приняли поправки к региональному закону «Об основах местного самоуправления в Республике Крым». В частности, предлагается, чтобы главы муниципального района и городского округа избирались представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляли местную администрацию. На сегодня в городах и районах имеется разделение: глава муниципалитета, который возглавляют представительную власть, и глава администрации — исполнительную власть.

«Это очень большая и сложная работа (по административной реформе — ред.). Она только началась. Мы завершим к концу 2018 года эту работу, и она будет касаться всех уровней власти», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, за последние 3,5 года уже удалось наработать как положительный, так и негативный опыт в части разделения полномочий на уровне республиканской и местной власти. «Корректировка будет необходима, и это первый законопроект, который в этой части появился. Впереди еще очень большая работа и дискуссия, к которой мы привлечем совет муниципальных образований» Константинов

По его словам, необходимо урегулировать вопросы руководства сельскими поселениями, устранить перекосы в разграничении полномочий глав муниципальных образований и глав администраций, а также определиться с наличием дублирующих органов власти на местах.

«Уровень организации власти на местах потребует законодательного регулирования, впереди дискуссия, начало большого ответственного пути, чтобы используя опыт, причесать власть и сделать ее наиболее эффективной», — подчеркнул Константинов.