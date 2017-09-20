Алиханов рассказал Путину о транспортных проблемах Калининграда

Среди них был и Антон Алиханов из Калининграда, который теперь официально стал самым молодым губернатором в России.

На встрече с Путиным он рассказал о транспортных проблемах самого западного региона России. Путин отметил, что этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле. Алиханов в свою очередь поделился итогами встреч в министерстве транспорта РФ и развитии льготных авиаперевозок.