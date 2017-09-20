Алиханов рассказал Путину о транспортных проблемах Калининграда
В Москве 20 сентября Владимир Путин встретился со всеми избранными в ходе единого дня голосования губернаторами.
В Москве 20 сентября Владимир Путин встретился со всеми избранными в ходе единого дня голосования губернаторами.
Среди них был и Антон Алиханов из Калининграда, который теперь официально стал самым молодым губернатором в России.
На встрече с Путиным он рассказал о транспортных проблемах самого западного региона России. Путин отметил, что этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле. Алиханов в свою очередь поделился итогами встреч в министерстве транспорта РФ и развитии льготных авиаперевозок.
«Должен сказать, что меня результат губернаторских выборов порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — сказал Путин.