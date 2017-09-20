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15:45 (мск), источник: Янтарный край

Алиханов рассказал Путину о транспортных проблемах Калининграда

В Москве 20 сентября Владимир Путин встретился со всеми избранными в ходе единого дня голосования губернаторами.

Среди них был и Антон Алиханов из Калининграда, который теперь официально стал самым молодым губернатором в России.

На встрече с Путиным он рассказал о транспортных проблемах самого западного региона России. Путин отметил, что этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле. Алиханов в свою очередь поделился итогами встреч в министерстве транспорта РФ и развитии льготных авиаперевозок.

«Должен сказать, что меня результат губернаторских выборов порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — сказал Путин.

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