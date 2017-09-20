Молдова и Украина внедрят новые совместные проекты

Источник: Noi.md

Договоренности об этом достигли вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык и первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли этой страны Степан Кубив на встрече в Одессе, на которой они обсудили нынешний уровень торгово-экономических отношений между двумя государствами, а также перспективы их развития, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, проанализировав эволюцию торгово-экономических обменов между Молдовой и Украиной, вице-премьеры двух стран констатировали, что в первой половине этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот между двумя странами вырос более чем на 30%, благодаря увеличению поставок, как молдавскими, так и украинскими экономическими агентами.

Октавиан Калмык и Степан Кубив подчеркнули, что товарооборот между странами может еще больше вырасти благодаря более эффективному сотрудничеству с ЕС, установлению эффективных партнерских отношений с ЕС.

Говоря об активизации двусторонних отношений, вице-премьеры подчеркнули, что, несмотря на положительные результаты развития торгово-экономических отношений, стороны не в полной мере используют существующий потенциал между двумя государствами, в том числе реализацию инвестиционных проектов при активном участии экономических агентов как из обеих стран, так и партнеров из других регионов мира, использовании региональных и международных платформ и т. д.

В этом контексте Октавиан Калмык и Степан Кубив договорились активизировать работу экспертных групп в различных областях, чтобы в разумный период они могли разработать и представить новые проекты развития торгово-экономических отношений.

В частности, акцент был сделан на разработку проектов регионального сотрудничества, поскольку, по мнению вице-премьеров двух стран, это будет не только способствовать развитию торгово-экономических отношений в целом между двумя странами, но и послужит очень хорошей платформой для экономического развития регионов Молдовы и Украины, инициированию совместных проектов по продвижению своей продукции на международных рынках и т. д.

В ходе диалога Октавиан Калмык и Степан Кубив также рассмотрели некоторые существующие проблемы в торгово-экономических отношениях между Молдовой и Украиной, особенно, связанные с экспортом/импортом цемента, грузопассажирскими перевозками, состоянием окружающей среды и Днестра, функционированием энергетического комплекса в Новоднестровске и т. д.