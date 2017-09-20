Назарбаев высказался о генплане и вырубке деревьев в Алматы

Источник: Tengrinews

Открывая совещание, Глава государства отметил, что Алматы на сегодняшний день является финансовым, культурным и научным центром Казахстана.

«За четверть века экономика города выросла в 100 раз, объем производства в сфере малого и среднего бизнеса увеличился в 130 раз, площадь города и жилищный фонд выросли в 2 раза. Мы с вами становимся свидетелями перехода от эпохи конкуренций между странами к конкуренции между городами. Сегодня 600 городов производят 2/3 мирового ВВП», — Назарбаев.

Президент Казахстан отметил улучшающуюся инфраструктуру Алматы — за последние два года в городе было высажено 100 тысяч деревьев, восстановлено 42 километра арычной сети, построено более 60 километров велодорожек. Он также обратил внимание на увеличение численности посещающих город туристов.

«Сегодня каждый второй иностранный турист посещает Алматы. В городе имеется развитая сеть гостиниц, театров, музеев и спортивных объектов. В этом году отмечается рост количества туристов, в том числе благодаря проведению международной выставки EXPO-2017. Ее успешное проведение подняло авторитет не только Астаны и Алматы, но и всего Казахстана в целом», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Алматы навсегда останется золотой колыбелью нашей Независимости.

«Здесь принимались судьбоносные для страны решения. Была принята Конституция, утверждены государственные символы, введена национальная валюта. Вместе с тем, перенос столицы дал мощный импульс развитию Алматы. Наличие в стране сильного политического центра и крупного мегаполиса характерно для многих развитых государств», — добавил Назарбаев.

Глава государства также отметил, что фундаментом благополучия любого города является устойчивое развитие его экономики. Особое значение, это приобретает в свете начала нового этапа в развитии страны.

«Мы объявили о начале Третьей модернизации страны, провели конституционную реформу по передаче властных полномочий, запущен процесс трансформации общественного сознания, разрабатывается программа “Цифровой Казахстан”. Эффективное выполнение этих начинаний зависит во многом от регионов. Алматы играет здесь ключевую роль. Город сформировался как крупнейший экономический центр страны и ключевой донор республиканского бюджета», — сказал он.

Назарбаев подчеркнул важность сбалансированного развития и необходимость системного решения ряда вопросов, влияющих на экономический потенциал Алматы.

«В начале этого года я поручал всем регионам обеспечить активное развитие массового, в том числе семейного бизнеса. Сейчас в Алматы малый и средний бизнес финансируется в основном за счет банковских кредитов. При этом в текущем году отмечается снижение объемов банковских кредитов малому бизнесу на 43 процента. Объем поддержки бизнеса со стороны акимата и фонда “Даму” составляет всего два процента», — отметил Назарбаев.

Президент Казахстана поручил обеспечить вывод теневого бизнеса в легальную сферу деятельности.

«В городе легализовано имущества и денег на четыре триллиона тенге, что должно дать дополнительный рост поступлений налогов примерно на 100 миллиардов тенге», — отметил Глава государства.

Отдельно Назарбаев остановился на необходимости продолжения работы по выявлению скрытых резервов роста и недостаточном использовании потенциала в сфере государственно-частного партнерства. Было акцентировано внимание и на снижении объема инновационной продукции, который сократился в два раза.

«В Алматы сосредоточены все основные вузы страны, в том числе крупнейший технический вуз имени Сатпаева. Однако серьезных инновационных разработок пока мы не видим. Здесь акимат совместно с заинтересованными госорганами должны принять все необходимые меры, — сказал Глава государства.

В частности, для обеспечения роста инноваций Нурсултан Назарбаев указал на необходимость максимального использования потенциала СЭЗ ПИТ «Алатау».

«В ее строительство вложено из бюджета 20 миллиардов тенге, а привлечено за 12 лет работы СЭЗ всего 22 миллиарда частных инвестиций. Акимат ни как не влияет на ее работу. Пора навести порядок в этом вопросе, обеспечив эффективный контроль за работой СЭЗ», — отметил Президент Казахстана.

Глава государства напомнил также о созданной в Алматы индустриальной зоне.

«На сегодня в ней зарегистрировано 40 проектов на сумму в 191 миллиардов тенге. Пока запущен только один проект, 13 находятся на стадии строительства, а по остальным только ведется подготовительная работа. Поручаю акиму увеличить заполняемость индустриальной зоны новыми проектами», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Особое внимание Нурсултан Назарбаев уделил вопросу экологии. «За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20 процентов. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с “Самрук-Казына” принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями», — заключил Глава государства.