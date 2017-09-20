Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Калашникова полностью обнажилась на общественном пляже
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Apple показала новые iPhone
15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии против автономии

Глава Каталонии Карлес Пучдемон обвинил центральные власти Испании в агрессии против автономного сообщества. Об этом сообщает La Vanguardia.

Источник: AFP 2017

«Испанское государство де-факто приостановило автономию Каталонии», — заявил политик. Он также выразил полную поддержку членам регионального правительства и другим чиновникам, задержанным испанскими полицейскими.

Как уточняет издание, сейчас возле здания женералитета (правительства) в Барселоне собрались около четырех тысяч человек, протестующих против действий правоохранительных органов. Люди продолжают прибывать.

Читайте также
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной

Ранее 20 сентября полицейские задержали 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой референдума о независимости региона от Мадрида. Кроме того, силовики провели обыски в офисах региональных органов власти — налоговой и финансовой служб, а также в помещениях телекоммуникационной компании.

13 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании открыла более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости.

За неделю до этого генпрокурор королевства Хосе Мануэль Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.

Жители Каталонии выступили против агрессивных действий испанских властей
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии11
Комментарии
11
Сергей Костенко
По-любому виноват Путин...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
11
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь