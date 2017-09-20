Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии против автономии

Источник: AFP 2017

«Испанское государство де-факто приостановило автономию Каталонии», — заявил политик. Он также выразил полную поддержку членам регионального правительства и другим чиновникам, задержанным испанскими полицейскими.

Как уточняет издание, сейчас возле здания женералитета (правительства) в Барселоне собрались около четырех тысяч человек, протестующих против действий правоохранительных органов. Люди продолжают прибывать.

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Ранее 20 сентября полицейские задержали 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой референдума о независимости региона от Мадрида. Кроме того, силовики провели обыски в офисах региональных органов власти — налоговой и финансовой служб, а также в помещениях телекоммуникационной компании.

13 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании открыла более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости.

За неделю до этого генпрокурор королевства Хосе Мануэль Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.