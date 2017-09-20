«Жители Свердловской области проголосовали за стабильность»: Куйвашев выступил на встрече Путина с губернаторами

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в ходе своего выступления Куйвашев поблагодарил Путина за доверие и поддержку, которую глава государства оказывает Свердловской области: в том числе это и высокая оценка «Иннопрома», которую президент дал в ходе своего недавнего визита на Средний Урал; поддержка заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025; постоянное содействие реализации ключевых программ развития региона.

«Я шел на выборы с программой “Пятилетка развития”, в основе которой лежит посыл нашего президента Владимира Владимировича Путина, — Россия и ее регионы готовы к прорыву в своем развитии», — подчеркнул глава региона.

Он признался, что рассматривает голоса, отданные за него на выборах губернатора, голосами в поддержку области.

«Жители Свердловской области проголосовали за стабильность, сильную, компетентную власть, единство, гражданский и национальный мир в обществе. Теперь наша задача — оправдать эти надежды, выполнить все наказы избирателей. К этой работе мы уже приступили», — заверил губернатор.