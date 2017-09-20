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16:51 (мск), источник: Volga News

Самарским деятелям культуры вручили награды от министра культуры РФ и губернатора

В Самарской филармонии на очередном заседании совета по наградам при министерстве культуры области вручили награды министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и губернатора Николая Меркушкина.

Источник: РИА "Новости"

Награды вручал министр культуры региона Сергей Филиппов.

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную деятельность объявлена благодарность министра культуры РФ Светлане Герасимовой — заместителю директора Самарской филармонии.

За большой вклад в развитие культуры в Самарской области и многолетний добросовестный труд награждены почетной грамотой губернатора и поощрены ценным подарком: Марина Лоцманова — директор Детской школы искусств № 2 поселка Стройкерамика, Ольга Николаева — руководитель Управления культуры, туризма и молодежной политики Сергиевского района, Иван Пономаренко — мастер народной самодеятельной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Палитра» сельского дома культуры с. Абашево Хворостянского района; Светлана Вовк — педагог допобразования Детского дома культуры Тольятти, Марина Васильева — главный библиотекарь в центре сопровождения чтения методико-библиографического отдела Самарской областной детской библиотеки, Светлана Панкова — заведующий отделом комплектования и каталогизации Самарской областной детской библиотеки.

За активное участие в общественно-политической жизни Самарской области награждена почетной грамотой губернатора и поощрена ценным подарком Наталья Макарова — руководитель финансово-экономического управления департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры региона.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры в Самарской области поощрены Благодарностью губернатора и ценным подарком Олег Емельянов — доцент кафедры декоративно-прикладного творчества СГИКа, Елена Козлова — директор Самарской филармонии.

На заседании совета также вручили памятные знаки «Куйбышев — запасная столица»: генеральному директору Театра драмы им. Горького Вячеславу Гвоздкову, директору Самарской областной детской библиотеки Елене Канигиной.

За многолетнюю и плодотворную деятельность, достижения, направленные на реализацию социально значимых городских программ, участие в проведении общегородских мероприятий поощрены благодарственным письмом главы Самары коллективы музея им. Алабина, Театра оперы и балета, Музея модерна, Театра драмы им. Горького, Агентства социокультурных технологий (ЦРК «Художественный»), Самарского театра кукол, Художественного музея, Самарской филармонии.

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