Самарским деятелям культуры вручили награды от министра культуры РФ и губернатора

Источник: РИА "Новости"

Награды вручал министр культуры региона Сергей Филиппов.

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную деятельность объявлена благодарность министра культуры РФ Светлане Герасимовой — заместителю директора Самарской филармонии.

За большой вклад в развитие культуры в Самарской области и многолетний добросовестный труд награждены почетной грамотой губернатора и поощрены ценным подарком: Марина Лоцманова — директор Детской школы искусств № 2 поселка Стройкерамика, Ольга Николаева — руководитель Управления культуры, туризма и молодежной политики Сергиевского района, Иван Пономаренко — мастер народной самодеятельной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Палитра» сельского дома культуры с. Абашево Хворостянского района; Светлана Вовк — педагог допобразования Детского дома культуры Тольятти, Марина Васильева — главный библиотекарь в центре сопровождения чтения методико-библиографического отдела Самарской областной детской библиотеки, Светлана Панкова — заведующий отделом комплектования и каталогизации Самарской областной детской библиотеки.

За активное участие в общественно-политической жизни Самарской области награждена почетной грамотой губернатора и поощрена ценным подарком Наталья Макарова — руководитель финансово-экономического управления департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры региона.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры в Самарской области поощрены Благодарностью губернатора и ценным подарком Олег Емельянов — доцент кафедры декоративно-прикладного творчества СГИКа, Елена Козлова — директор Самарской филармонии.

На заседании совета также вручили памятные знаки «Куйбышев — запасная столица»: генеральному директору Театра драмы им. Горького Вячеславу Гвоздкову, директору Самарской областной детской библиотеки Елене Канигиной.