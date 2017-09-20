«Не получали»: Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка

— Нет, не получали, — заявил Песков.

По его словам, в Кремле даже не знают о подобном письме.

Родители казанских школьников направили письмо Путину с требованием сохранить изучение татарского языка как государственного 15 сентября, подписи поставили свыше 100 человек.

Напомним, тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.