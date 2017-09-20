Губернатор Ростовской области обсудил с председателем Госдумы РФ ряд важных вопросов

Источник: РИА "Новости"

В частности, глава донского региона предложил изменить Трудовой кодекс РФ, предоставив должностным лицам Госинспекции по труду полномочия налагать арест на средства предприятия-должника по зарплате. По его мнению, это позволит не допускать ситуации, аналогичные той, которая случилась в ГК «Кингкоул».

«Необходимо законодательно обеспечить возможность оперативного реагирования органов государственной власти на подобные ситуации», — сказал Василий Голубев.

Помимо этого, в ходе встречи губернатор Ростовской области рассказал об инициативе депутатов Законодательного собрания по ужесточению наказания недобросовестных управляющих компаний, уклоняющихся от проверки их деятельности. Депутаты Госдумы уже приняли законопроект в первом чтении, донской губернатор попросил принять данную инициативу поскорее.