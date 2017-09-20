Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Скончался Виктор Кременюк
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Пуск ракеты «Искандер-М» – это намек нашим «партнерам»
Калашникова полностью разделась на пляже – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
17:53 (мск), источник: Деловое сообщество

Губернатор Ростовской области обсудил с председателем Госдумы РФ ряд важных вопросов

В рамках Дней Ростовской области в Госдуме РФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили ряд актуальных тем.

Источник: РИА "Новости"

В частности, глава донского региона предложил изменить Трудовой кодекс РФ, предоставив должностным лицам Госинспекции по труду полномочия налагать арест на средства предприятия-должника по зарплате. По его мнению, это позволит не допускать ситуации, аналогичные той, которая случилась в ГК «Кингкоул».

«Необходимо законодательно обеспечить возможность оперативного реагирования органов государственной власти на подобные ситуации», — сказал Василий Голубев.

Помимо этого, в ходе встречи губернатор Ростовской области рассказал об инициативе депутатов Законодательного собрания по ужесточению наказания недобросовестных управляющих компаний, уклоняющихся от проверки их деятельности. Депутаты Госдумы уже приняли законопроект в первом чтении, донской губернатор попросил принять данную инициативу поскорее.

Также Василий Голубев и Вячеслав Володин обсудили эффективность работы в избирательных округах депутатов Госдумы РФ от Ростовской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В районе Театральной площади в Ростове снова горел частный сектор
WOODROOT представит Ростову-на-Дону «План Ц»
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин: власти повысят минимальный размер оплаты труда
«Почта России» не получит госсубсидирование
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь