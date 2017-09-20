Губернатор Ростовской области обсудил с председателем Госдумы РФ ряд важных вопросов
В рамках Дней Ростовской области в Госдуме РФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили ряд актуальных тем.
В рамках Дней Ростовской области в Госдуме РФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили ряд актуальных тем.
В частности, глава донского региона предложил изменить Трудовой кодекс РФ, предоставив должностным лицам Госинспекции по труду полномочия налагать арест на средства
«Необходимо законодательно обеспечить возможность оперативного реагирования органов государственной власти на подобные ситуации», — сказал Василий Голубев.
Помимо этого, в ходе встречи губернатор Ростовской области рассказал об инициативе депутатов Законодательного собрания по ужесточению наказания недобросовестных управляющих компаний, уклоняющихся от проверки их деятельности. Депутаты Госдумы уже приняли законопроект в первом чтении, донской губернатор попросил принять данную инициативу поскорее.
Также Василий Голубев и Вячеслав Володин обсудили эффективность работы в избирательных округах депутатов Госдумы РФ от Ростовской области.