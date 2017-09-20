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16:48 (мск), источник: РИАМО

В депутатском корпусе Москвы стало больше женщин

РИАМО — 20 сен. В Москве в новом созыве муниципального депутатского корпуса оказалось больше женщин, чем в предыдущем созыве, сообщил в ходе заседания в среду секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Источник: Reuters

«В этом избирательном цикле в Москве количество депутатов-женщин стало больше, чем количество депутатов-мужчин. В прошлые выборы было наоборот», — сказал Попов.

Он добавил, что в новом созыве количество депутатов средних лет, то есть от 30 до 50 лет, увеличилось значительнее, чем в других возрастных категориях, — их стало больше на 7%.

10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах — во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве.

Ранее Попов сообщил, что по итогам выбором состав столичного депутатского корпуса обновился на 68%.

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