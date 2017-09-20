В депутатском корпусе Москвы стало больше женщин

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«В этом избирательном цикле в Москве количество депутатов-женщин стало больше, чем количество депутатов-мужчин. В прошлые выборы было наоборот», — сказал Попов.

Он добавил, что в новом созыве количество депутатов средних лет, то есть от 30 до 50 лет, увеличилось значительнее, чем в других возрастных категориях, — их стало больше на 7%.

10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах — во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве.