В депутатском корпусе Москвы стало больше женщин
РИАМО — 20 сен. В Москве в новом созыве муниципального депутатского корпуса оказалось больше женщин, чем в предыдущем созыве, сообщил в ходе заседания в среду секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
РИАМО — 20 сен. В Москве в новом созыве муниципального депутатского корпуса оказалось больше женщин, чем в предыдущем созыве, сообщил в ходе заседания в среду секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
«В этом избирательном цикле в Москве количество
Он добавил, что в новом созыве количество депутатов средних лет, то есть от 30 до 50 лет, увеличилось значительнее, чем в других возрастных категориях, — их стало больше на 7%.
10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах — во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве.
Ранее Попов сообщил, что по итогам выбором состав столичного депутатского корпуса обновился на 68%.