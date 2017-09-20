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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Госдумы пригласил Фримена в Россию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) пригласил в Россию американского актера Моргана Фримена, чтобы тот лично убедился в абсурдности своих слов.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщили СМИ, Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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«Хотел бы надеяться, что заявление голливудского актера Моргана Фримена о России — его искреннее заблуждение, а не очередная оплаченная кинороль. Если это заблуждение, а не заказной фарс, то Моргану Фримену имеет смысл приехать в Россию и лично убедиться в абсурдности того, что он наговорил о нас. Уверен, его поездка изменит представление Фримена о России и наших отношениях с миром. Если ему потребуется совет или помощь в организации поездки по России, готов помочь, мои контакты есть в публичном доступе», — заявил Железняк РИА Новости.

Депутат также отметил, что подобные обвинения в адрес России «уже не новость» и «выглядят они довольно заезжено», более того, они по обыкновению не содержат никаких фактов.

«Задействованный в ролике известный американский артист, которого в мире знают как мастера перевоплощений, профессионально справился с задачей. При этом очевидно, что Фримен не знаком с истинным положением дел и просто стал приманкой для очередных фейковых новостей про несуществующую «российскую угрозу», — отметил политик.

По предположению парламентария, главная задача этого ролика — «всколыхнуть новую волну давления на действующего президента США Дональда Трампа». «Антитрамповские настроения в американском обществе, в том числе в актерской и журналистской среде, очень сильны. Таким образом американские элиты, которые не могут смириться с персоной Трампа в качестве президента, продолжают свой демарш и будут придумывать для этого все новые нелепые поводы, не имеющие никакого отношения к действительности», — подытожил Железняк.

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5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Сергей Саморуков
А чего своих дочек не пригласил ? Небось соскучились по патриотичному папке за рубежом в проклятой Великобритании ...
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