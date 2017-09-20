Назарбаев поручил перевести Алматы на газ

— За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. Кроме того, глава государства считает, что нужно уделять больше внимания вопросу экологии города.