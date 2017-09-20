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17:04 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев поручил перевести Алматы на газ

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил главе города Байбеку перевести ТЭЦ-2 на газ, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

 — За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. Кроме того, глава государства считает, что нужно уделять больше внимания вопросу экологии города.

— В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями, — заключил глава государства.

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