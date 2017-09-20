Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 20 сентября в МИД Казахстана был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики. Ему была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана.

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«…Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу Президента РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа в Астане Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром Сооранбаем Жээнбековым», — говорится в сообщении на сайте МИД РК.

«Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний Главы государства. В ходе вышеуказанных встреч Президент Казахстана не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в Астане и Алматы Главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ», — отмечается в сообщении.

«В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики. Считаем, что подобная реакция МИД Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым казахстанская сторона остается приверженной…», — подчеркнули в ведомстве.