Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
17:03 (мск), источник: Tengrinews

Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану

Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 20 сентября в МИД Казахстана был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики. Ему была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана.

Читайте также
Бишкек выразил протест после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты

«…Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу Президента РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа в Астане Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром Сооранбаем Жээнбековым», — говорится в сообщении на сайте МИД РК.

«Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний Главы государства. В ходе вышеуказанных встреч Президент Казахстана не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в Астане и Алматы Главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ», — отмечается в сообщении.

«В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики. Считаем, что подобная реакция МИД Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым казахстанская сторона остается приверженной…», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 20 сентября временный поверенный в делах Казахстана в Кыргызской Республики Р. Карибжанов был вызван в МИД КР в связи со встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики в Алматы. Казахстанской стороне была вручена нота протеста. Политолог Ерлан Карин заявил, что «этот ненужный хайп больше вредит официальному Бишкеку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшую три года назад актрису нашли мертвой в лесу
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин: власти повысят минимальный размер оплаты труда
«Почта России» не получит госсубсидирование
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь