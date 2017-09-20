Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану
Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что 20 сентября в МИД Казахстана был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики. Ему была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана.
«…Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу Президента РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа в Астане Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики,
«Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний Главы государства. В ходе вышеуказанных встреч Президент Казахстана не выступал в пользу поддержки
«В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики. Считаем, что подобная реакция МИД Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым казахстанская сторона остается приверженной…», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 20 сентября временный поверенный в делах Казахстана в Кыргызской Республики Р. Карибжанов был вызван в МИД КР в связи со встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики в Алматы. Казахстанской стороне была вручена нота протеста. Политолог Ерлан Карин заявил, что «этот ненужный хайп больше вредит официальному Бишкеку.