В трех городах Молдовы в воскресенье пройдут протесты

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Протесты, которые Партия социалистов наметила на 24 сентября, пройдут под эгидой президента Молдовы Игоря Додона в Бельцах, Новых Аненах и Кагуле.

Ожидается, что граждане Молдовы выйдут в этих городах на акции, чтобы выразить свою солидарность с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

Читайте также Игорь Додон: Отклонение мною законов основано на твердых аргументах

Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума. Ожидается, что граждане Молдовы, по мнению экспертов, потребуют в ходе протестов провести плебисцит.

По словам политолога Бориса Шаповалова, вопросы, которые Додон хотел вынести на референдум, имеют большую важность для жителей Молдовы, поэтому было бы логично, чтобы граждане страны высказали свое мнение по всем этим пунктам.

Политолог Сергей Назария полагает, что намерение организаторов провести акции в трех городах связаны со стремлением «разбудить периферию страны».