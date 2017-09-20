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17:11 (мск), источник: Sputnik.md

В трех городах Молдовы в воскресенье пройдут протесты

В трех городах страны в воскресенье пройдут протесты — пойдут ли социалисты по нарастающей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Протесты, которые Партия социалистов наметила на 24 сентября, пройдут под эгидой президента Молдовы Игоря Додона в Бельцах, Новых Аненах и Кагуле.

Ожидается, что граждане Молдовы выйдут в этих городах на акции, чтобы выразить свою солидарность с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

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Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума. Ожидается, что граждане Молдовы, по мнению экспертов, потребуют в ходе протестов провести плебисцит.

По словам политолога Бориса Шаповалова, вопросы, которые Додон хотел вынести на референдум, имеют большую важность для жителей Молдовы, поэтому было бы логично, чтобы граждане страны высказали свое мнение по всем этим пунктам.

Политолог Сергей Назария полагает, что намерение организаторов провести акции в трех городах связаны со стремлением «разбудить периферию страны».

«Думаю, что социалисты и президент намерены возбудить гражданские настроения сначала в районах, чтобы потом пойти по нарастающей и следующие протесты провести уже в Кишиневе», — сказал Назария.

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