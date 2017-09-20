Нурсултан Назарбаев побывал на своей малой родине
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства музея в Карасайском районе Алматинской области, сообщила
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства музея в Карасайском районе Алматинской области, сообщила
Глава государства указал на необходимость отражения в экспозициях музея всех ключевых вех Независимости страны, в том числе строительство новой столицы Казахстана — Астаны.
Рядом с музеем будет возведено барельефное панно, раскрывающее все исторические этапы развития Независимого Казахстана. В центре ансамбля планируется установить флагшток с Государственным флагом.
Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область Нурсултан Назарбаев посетил село Шемолган и в неформальной обстановке побеседовал с односельчанами.
Строительство музея ведётся за счёт средств частного лица. Завершение строительства объекта планируется до 1 декабря 2017 года.