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17:23 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев побывал на своей малой родине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства музея в Карасайском районе Алматинской области, сообщила пресс-cлужба Акорды.

Источник: Reuters

Глава государства указал на необходимость отражения в экспозициях музея всех ключевых вех Независимости страны, в том числе строительство новой столицы Казахстана — Астаны.

Рядом с музеем будет возведено барельефное панно, раскрывающее все исторические этапы развития Независимого Казахстана. В центре ансамбля планируется установить флагшток с Государственным флагом.

Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область Нурсултан Назарбаев посетил село Шемолган и в неформальной обстановке побеседовал с односельчанами.

Строительство музея ведётся за счёт средств частного лица. Завершение строительства объекта планируется до 1 декабря 2017 года.

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