Нурсултан Назарбаев побывал на своей малой родине

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Глава государства указал на необходимость отражения в экспозициях музея всех ключевых вех Независимости страны, в том числе строительство новой столицы Казахстана — Астаны.

Рядом с музеем будет возведено барельефное панно, раскрывающее все исторические этапы развития Независимого Казахстана. В центре ансамбля планируется установить флагшток с Государственным флагом.

Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область Нурсултан Назарбаев посетил село Шемолган и в неформальной обстановке побеседовал с односельчанами.