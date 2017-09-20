«Все наши решения должны быть понятными и прозрачными», — Елизавета Солонченко
Нижний Новгород. 20 сентября.
Нижний Новгород. 20 сентября.
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода, в повестке заседания значилось более 40 вопросов, наиболее важные из них касались изменений в городском бюджете.
«Из областного бюджета на ремонт зданий нам добавляют 275 млн. рублей. Это позволит максимально быстро привести в порядок к Чемпионату мира многоквартирные дома, дома муниципальной собственности, и объекты исторического и культурного наследия», — сообщила глава города.
«Документ, который был принят сегодня, позволит в ближайшее время провести более 50 аукционов на право развития застроенных территорий. В течение двух лет это принесет в бюджет ощутимую сумму — 1,2 млрд. рублей, а кроме того решит вопросы приведения города в порядок. У нас много депрессивных территорий, которые требуют вложений. Мы сейчас будем активно привлекать инвесторов, а самое главное, встречаться и разговаривать с жителями. Наша задача найти баланс интересов, и все наши решения должны быть понятными и прозрачными», — сказала Елизавета Солонченко.
Она особо подчеркнула, что все конкурсы и аукционы должны проходить при абсолютной прозрачности и тесной работе с жителями в рамках принятого Генерального плана развития города.
Глава города также прокомментировала назначение Ирины Семашко на должность руководителя городской
«Ирина Николаевна — человек с уникальным опытом и депутата, и руководителя структур исполнительной власти. Я надеюсь, что с ее приходом в
Отвечая на вопрос журналистов о том, кто заменит Ирину Семашко в департаменте экономики, глава города отметила, что это зона ответственности главы администрации и напомнила, что комиссия по МСУ Думы Нижнего Новгорода уже давала рекомендации назначать руководителей структурных подразделений городской администрации только на конкурсной основе.
Кроме этого, на заседании гордумы Елизавета Солонченко вручила Почетный знак главы города одному из старейших депутатов Игорю Богданову за многолетний добросовестный труд и активную общественную работу и в связи с 65-летием.