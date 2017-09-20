«Все наши решения должны быть понятными и прозрачными», — Елизавета Солонченко

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода, в повестке заседания значилось более 40 вопросов, наиболее важные из них касались изменений в городском бюджете.

«Из областного бюджета на ремонт зданий нам добавляют 275 млн. рублей. Это позволит максимально быстро привести в порядок к Чемпионату мира многоквартирные дома, дома муниципальной собственности, и объекты исторического и культурного наследия», — сообщила глава города.

Елизавета Солонченко добавила, что основным вопросом для администрации и для Думы является поиск дополнительных источников пополнения бюджета, поэтому после серьезного обсуждения были внесены изменений в Правила землепользования и застройки.

«Документ, который был принят сегодня, позволит в ближайшее время провести более 50 аукционов на право развития застроенных территорий. В течение двух лет это принесет в бюджет ощутимую сумму — 1,2 млрд. рублей, а кроме того решит вопросы приведения города в порядок. У нас много депрессивных территорий, которые требуют вложений. Мы сейчас будем активно привлекать инвесторов, а самое главное, встречаться и разговаривать с жителями. Наша задача найти баланс интересов, и все наши решения должны быть понятными и прозрачными», — сказала Елизавета Солонченко.

Она особо подчеркнула, что все конкурсы и аукционы должны проходить при абсолютной прозрачности и тесной работе с жителями в рамках принятого Генерального плана развития города.

Глава города также прокомментировала назначение Ирины Семашко на должность руководителя городской Контрольно-счетной палаты. По результатам тайного голосования ее кандидатуру поддержали 35 депутатов из 38.

«Ирина Николаевна — человек с уникальным опытом и депутата, и руководителя структур исполнительной власти. Я надеюсь, что с ее приходом в Контрольно-счетную палату у нас увеличится и темп работ, и эффективность. Наша основная задача — пополнение бюджета, и, думаю, что мы очень быстро увидим результаты», — подчеркнула Елизавета Солонченко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто заменит Ирину Семашко в департаменте экономики, глава города отметила, что это зона ответственности главы администрации и напомнила, что комиссия по МСУ Думы Нижнего Новгорода уже давала рекомендации назначать руководителей структурных подразделений городской администрации только на конкурсной основе.