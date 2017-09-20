Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ

«Мы обязательно все равно это сделаем, — передает ТАСС слова президента. — Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно».