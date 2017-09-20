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17:48 (мск), источник: Российская газета

Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ

Российские власти повысят минимальный размер оплаты труда, пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым.

Источник: РИА "Новости"

Для этого, по мнению главы государства, «есть необходимые возможности».

«Мы обязательно все равно это сделаем, — передает ТАСС слова президента. — Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно».

По словам главы государства, раньше «не было возможности решить эту задачу», но теперь, «несмотря на все сложности, все-таки экономика растет».

9 комментариевк этой статье
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Комментарии9
Комментарии
9
Сергей Саморуков
Пообещал ??? Теперь рейтинг попрёт .
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