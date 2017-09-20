Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Скончался Виктор Кременюк
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
18:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

Минобороны РФ предложило изменить законодательство в части, касающейся призыва в армию в военное время. Согласно документу, призыв осуществляется на протяжении всего военного времени на основании указа президента. При этом глава государства определяет «особенности исполнения воинской обязанности в военное время». В Госдуме и Совете федерации утверждают, что эта инициатива не означает подготовки России к войне.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подготовленные Минобороны поправки о призыве в военное время предлагают ряд изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, в военное время президент издает указы о призыве граждан, причем призыв идет на протяжении всего периода военного положения. Численность призывников устанавливается Генштабом ВС.

«Особенности исполнения воинской обязанности» в военное время также определяются президентом, говорится в законопроекте. В пояснительной записке авторы уточнили, что президент сможет ориентироваться на интенсивность ведения военных действий и «другие условия обстановки», а также проводить призыв с учетом восполнения потерь и состава вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей.

Состояние войны объявляется федеральным законом в случае нападения на РФ другим государством или группой государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров. Сейчас в законе отсутствует уточнение, что президент объявляет призыв в этот период, говорится лишь о мирном времени — причем президент обязан в указах объявлять численность призываемых.

По мнению первого зампреда комитета Совета федерации (СФ) по обороне Франца Клинцевича, Минобороны устраняет правовой пробел в сфере обороны.

«Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Все происходит в штатном режиме, — заявил он.— К сожалению, сейчас наша страна не гарантирована от так называемых форс-мажорных обстоятельств, и было бы неправильно откладывать принятие подобных актов до их наступления. А в условиях военного времени все должно работать автоматически».

Экс-глава оборонного комитета СФ Виктор Озеров также призвал не связывать законопроект «с какими-то военно-политическими событиями в мире».

Об этом же говорят и в Госдуме. «Это технический момент. Все законодательство приводится в соответствие с меняющейся обстановкой, — заявил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.— Во все времена нет ничего нового: если стране грозит опасность, то все граждане встают на ее защиту».

Екатерина Гробман

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Это девочки, а у вас они похожи на заключенных»
Селитру придержали на границе
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ
«Почта России» не получит госсубсидирование
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь