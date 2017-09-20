Минобороны разработало порядок призыва в военное время

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Подготовленные Минобороны поправки о призыве в военное время предлагают ряд изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, в военное время президент издает указы о призыве граждан, причем призыв идет на протяжении всего периода военного положения. Численность призывников устанавливается Генштабом ВС.

«Особенности исполнения воинской обязанности» в военное время также определяются президентом, говорится в законопроекте. В пояснительной записке авторы уточнили, что президент сможет ориентироваться на интенсивность ведения военных действий и «другие условия обстановки», а также проводить призыв с учетом восполнения потерь и состава вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей.

Состояние войны объявляется федеральным законом в случае нападения на РФ другим государством или группой государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров. Сейчас в законе отсутствует уточнение, что президент объявляет призыв в этот период, говорится лишь о мирном времени — причем президент обязан в указах объявлять численность призываемых.

По мнению первого зампреда комитета Совета федерации (СФ) по обороне Франца Клинцевича, Минобороны устраняет правовой пробел в сфере обороны.

«Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Все происходит в штатном режиме, — заявил он.— К сожалению, сейчас наша страна не гарантирована от так называемых форс-мажорных обстоятельств, и было бы неправильно откладывать принятие подобных актов до их наступления. А в условиях военного времени все должно работать автоматически».

Экс-глава оборонного комитета СФ Виктор Озеров также призвал не связывать законопроект «с какими-то военно-политическими событиями в мире».

Об этом же говорят и в Госдуме. «Это технический момент. Все законодательство приводится в соответствие с меняющейся обстановкой, — заявил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.— Во все времена нет ничего нового: если стране грозит опасность, то все граждане встают на ее защиту».