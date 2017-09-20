Страница Мирзиёева на Facebook получит статус официальной
Об этом представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций договорились на встрече с руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйром Дэви.
Об этом представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций договорились на встрече с руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйром Дэви.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Страница президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook пройдет верификацию и получит официальный статус, сообщает
Об этом представители министерства договорились на встрече с руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйром Дэви.
«Достигнута договоренность об установлении официального статуса страницы президента Республики Узбекистан в Facebook, а также проработке возможности поддержки и популяризации страниц государственных служащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече говорилось об участии представителей компании в
Представители Узбекистана во время визита в США также встретились с представителями компаний HP Tech Ventures, Amazon Web Services, Cisco, посетили акселератор Google Launchpad и