Страница Мирзиёева на Facebook получит статус официальной

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Страница президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook пройдет верификацию и получит официальный статус, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Об этом представители министерства договорились на встрече с руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйром Дэви.

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«Достигнута договоренность об установлении официального статуса страницы президента Республики Узбекистан в Facebook, а также проработке возможности поддержки и популяризации страниц государственных служащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече говорилось об участии представителей компании в IT-мероприятиях в Узбекистане и разных направлениях сотрудничества, в том числе по внедрению социальных проектов: в области поддержки женщин-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, стартапов.