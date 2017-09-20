Порошенко призвал ООН развернуть миссию миротворцев в Донбассе
ООН, 20 сен — РИА Новости. Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.
ООН, 20 сен — РИА Новости. Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.
«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше», — сказал он, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.
По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.
«Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины», — отметил он.