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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко призвал ООН развернуть миссию миротворцев в Донбассе

ООН, 20 сен — РИА Новости. Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Источник: РИА Новости

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше», — сказал он, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

«Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины», — отметил он.

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