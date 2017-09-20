Порошенко призвал ООН развернуть миссию миротворцев в Донбассе

Источник: РИА Новости

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше», — сказал он, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.