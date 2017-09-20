Лукашенко подписал указ о создании в Беларуси института налогового консультирования

Источник: БЕЛТА

Институт налогового консультирования востребован и успешно функционирует во многих европейских странах, в том числе в Австрии, Германии, Польше, Франции, Чехии и других государствах. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения.

Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в Министерстве по налогам и сборам и получения аттестата налогового консультанта.

Помимо консультирования данные специалисты будут вправе оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению отчетности, представлению интересов консультируемых лиц в государственных органах и организациях.

Обращение к налоговым консультантам будет носить сугубо добровольный характер и ни в коем случае не будет навязываться предпринимателям и организациям.

В соответствии с документом на налоговых консультантов возлагается полная материальная ответственность за качество и результат их деятельности, а возможные риски причинения вреда подлежат обязательному страхованию.