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19:03 (мск), источник: ТАСС

Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Трое военных Сил спецопераций получили ранения в результате прорыва блокады в зоне деэскалации «Идлиб».

Источник: AFP 2017

Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих», — сказал он.

Рудской подчеркнул, что все участники операции представлены к государственным наградам. «Предпринятыми российским командованием совместно с Генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, и им нанесен существенный ущерб», — сказал он.

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