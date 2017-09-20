Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Трое военных Сил спецопераций получили ранения в результате прорыва блокады в зоне деэскалации «Идлиб».
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Трое военных Сил спецопераций получили ранения в результате прорыва блокады в зоне деэскалации «Идлиб».
Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих», — сказал он.
Рудской подчеркнул, что все участники операции представлены к государственным наградам. «Предпринятыми российским командованием совместно с Генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, и им нанесен существенный ущерб», — сказал он.