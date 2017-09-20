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18:51 (мск), источник: ТАСС

Генштаб ВС РФ: наступление «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе инициировано спецслужбами США

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка) развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации «Идлиб», чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб», — сказал Рудской. При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля деэскалации.

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«По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора», — добавил он.

Рудской уточнил, что боевики наступали при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. «За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров», — сказал Рудской.

По словам Рудского, взвод военной полиции РФ в количестве 29 человек оказался блокированным и несколько часов отражал атаки «Джебхат ан-Нусры» в «Идлибе».

«В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации», — уточнил Рудской.

Группа деблокирования

Российские войска в Сирии создали группу деблокирования для спасения окруженных наступающими в «Идлибе» боевиками подразделений, в ее состав вошли подразделения Сил спецопераций и военной полиции, сообщил Рудской.

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«В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования. В ее состав вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа», — сказал он.

По словам Рудского, сирийские войска при поддержке ВКС практически полностью восстановили положение в «Идлибе», нарушенное 19 сентября наступлением боевиков.

«Используя результаты огневого поражения подразделения 5-го ДШК [десантно-штурмового корпуса] совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение. Операция по уничтожению террористов будет продолжена», — сказал он.

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11 сентября© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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